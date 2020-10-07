新冠肺炎疫情蔓延全球，至今尚未有止息跡象，封城防疫措施打亂全球供應鏈，加上貿易紛爭影響糧食運輸，使得全球糧食危機惡化，陷入食物不足困境的人口暴增一倍。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Program；WFP）首席經濟學家胡珊（Arif Husain）指出，疫情造成糧食缺乏的人口倍增，由2019年的1.35億人暴增至2.7億人。

胡珊預期，接受糧食援助的人口將創下紀錄新高，希望全球有1.38億人得到食物和現金援助，該數字將超越伊拉克戰爭後的前次高點紀錄。

胡珊在《華爾街日報》舉辦的「全球糧食論壇」表示：「挨餓的人變多了，貧窮的人口增加，失業率上升，收入下降，而且物價上漲。這些全部加起來代表，越來越多人不再能負擔得起一份像樣的餐食。」

胡珊表示，過去一個世紀不曾發生這種全球規模的糧食供給與需求衝擊。新冠肺炎來襲之際，正值全球農產品豐收且食物供給充足，但貿易保護主義與食物運輸和加工中斷，讓全球最脆弱的地方多達數百萬人陷入饑荒。

胡珊指出，新冠肺炎已經造成全球流失約5億份工作機會，削弱民眾的購買力，並引發財務危機。 此外，供應鏈中斷也對食物供給形成挑戰。防疫的封鎖措施讓農業勞工無法跨越邊境，到農場所地工作。疫情重創美國農業勞工，還有美國與歐洲的肉品包裝勞工。

聯合利華全球食品總裁費伯（Hanneke Faber）表示，全球經濟強健復甦是抵消糧食短缺的關鍵。「全球有10億人口在挨餓是因為沒有錢購買食物。這是我們最大的問題。」

此外，聯合國兒童基金會前執行主任維尼曼（Ann Veneman）表示，收入減少造成長期挨餓的人口增加，並讓兒童營養不良，影響生長發育。

(工商 )