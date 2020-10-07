新冠疫情帶來許多改變，加速數位經濟的發展，政府最重要的工作就是數據治理，即數據的收集、管理、運用。台大經濟系重量級教授陳添枝說，自己遇到政府部門找不到他年輕時的兵役資料，現在退休月俸每個月少了500元，「我應該告政府！政府是有義務保存人民的個人資料。」

余紀忠文教基金會今（7）日舉辦「揭開數位時代 跨域知識交流」承擔與試煉座談會，邀請邀請科技、經貿、法律不同領域知名教授，深入討論台灣數位與科技發展現況與未來衝擊。陳添枝以「數位經濟的挑戰」作為座談會引言，就四大方面：數據驅動的經濟，數位資本主義，企業與員工，政府的數據治理分析深入分析。

陳添枝說，疫情爆發以來他自己經歷了許多數位改變，開始在網路上教課，這一直是他很抗拒的事，在網路上叫餐、叫車，「一位快70歲的人能做這樣的事，我覺得很棒」，像完全新的生活，又活了一次孩童時期的全新學習經驗。

「以數據驅動的經濟，即是數位（資本）主義，或數據資本主義，經濟的型態完全改觀，人類社會現在處於數據驅動的經濟發展」，陳添枝說，數位經濟是數據驅動的經濟，數據已成為生產要素之一、卻沒有排他性，異於資本，土地，勞力等投入，但是舊數據價值有限、即時數據（real time data）才有價值，數據要避免折舊太快而沒有價值，必須把數據轉變成知識，也就是數據要經過處理後變成熟資料、或資訊，然後結合專門領域的know how，轉化成為有用的知識，可用於生產和服務上。

由於DATA是數位經濟的石油，陳添枝指出，會用數據的企業運用了不同的經營模式，數位時代的大企業雇用人數相對稀少，如UBER提供的工作大都是低薪工作，企業市值2兆元，卻只雇用數萬名員工。而政府，最有權利拿到數據，過去也有許多分散在不同部門，以特殊目的依法收集的數據，在數位時代，政府最重要的工作就是數據治理，需要一個機構來統籌。

陳添枝曾借調政府部門，擔任國發會主委，現在回到台大也辦理退休。他說，經辦人員發現他曾有2年在成功嶺服役過，請他找出「服役證明」個人資料，為此他向地方公所申請舊資料，結果以「已經過了資料保存期間」而拒絕，等於無法證明他曾當過兵。「以我大學畢業那個（還沒解嚴）的世代，沒有去當兵應該是很有問題吧？有當過兵才是正常。」

但是陳添枝口說無憑，退休俸經辦人員還是要有白紙黑字才能簽名放行，陳添枝因此至今無法拿到服役資料，每個月少了500元的月退俸，個性溫文的陳教授都氣到說出「我應該告政府！」的話，因為政府應該作好數據治理，有義務保存好人民的個人資料。

(工商 )