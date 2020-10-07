工具機指標股上銀（2049）公告9月營收後，是繼2018年底以來、睽違近二年再度出現連兩個月年增佳績，摩根士丹利、里昂、大和資本證券全面按讚，看好5G與半導體需求加持上銀成長動能，直言股價已然超跌，推測合理股價高居375～400元。

上銀日前決議辦理現金增資發行普通股，摩根士丹利證券強調，儘管股本稀釋程度不到4％，股價過去三周卻下挫了13％，表現遠比大盤弱勢，市場的反應實過度激烈。里昂證券則解釋，上銀增資乃是為了支撐營運擴張，且加強在日本與義大利的市占，對上銀長線發展不是壞事。

再由9月營收年增46％表現來看，上銀經營管理階層表示，9月訂單表現強勁，主要是來自大陸5G與半導體需求，訂單能見度有一至二個月；大摩認為，此番強悍動能意味產業循環正式轉折翻揚，評估上銀營收加速成長，以及獲利能力明顯恢復，只是時間早晚的問題。大和資本證券則進一步提出，考量上銀過去一年營收基期低，對營收年增率帶來額外助力。

里昂證券指出，根據上銀過往獲利的歷史脈絡，營業利益年增轉正通常是上升循環的初期跡象，參照里昂所作上銀財務預測，顯示上銀第三季營業利益將轉為正成長、年增27％，因此，里昂對上銀的前景維持高度信心，重申「買進」投資評等。

(工商 )