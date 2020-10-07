砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）獲准進駐南科高雄園區，將斥資850億元新台幣設廠，會較目前ABC三廠的加總還大，以因應中長期公司營運發展，迎接未來科技趨勢。穩懋加入南科產業聚落後，將新增逾4,000名就業機會，法人看好，穩懋的進駐將強化南科園區整體產業競爭力。

科技部南科管理局7日發布新聞稿指出，穩懋投資案於今年8月經科技部園區審議會核准。穩懋是全球最大砷化鎵晶圓代工廠，提供三五族化合物半導體電路製程晶圓代工服務，客戶涵蓋全球IDM大廠及IC設計公司，產品主要應用在手機、Wi-Fi及基礎建設之功率放大器（PA）、低雜訊放大器（LNA）等射頻元件，以及3D感測雷射晶片等，關鍵元件在手機、基地台、衛星中不可或缺。

穩懋董事長陳進財身為工總常務理事，關心台灣產業發展，認為台灣科技業、製造業的技術能力與反應能力有目共睹，並指出，台灣的工程師很優秀、忠誠度又高，造就台灣成為半導體強國，也吸引國際科技巨擘來台投資，認為台灣有能力成為「亞洲高端製造與研究中心」。

如今穩懋正式進駐南科園區，加上北部位於林口華亞科技園區的總部，南北都將持續擴充產能，並預期將新增4,000名就業機會，以其具核心關鍵製程技術的自主開發能力，及人才的持續加入，進行技術深耕與多元發展，可望為「亞洲高端製造與研究中心」的願景再添力。

(工商 )