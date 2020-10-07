羅廷瑋在臉書酸民進黨及監察院。(摘自羅廷瑋臉書)

國民黨革實院長羅智強不滿監察院指其2018年參選議員有四筆政治獻金有問題，最小的金額僅306元，6日赴監察院踢館開記者會嗆監察院長陳菊出來面對，並在臉書批陳菊「讓監察院蒙羞」；民進黨網路社群中心主任范綱皓反酸羅智強「自編、自導、自演」。國民黨台中市議員羅廷瑋今天回嗆「監察院拗不下去，換民進黨出來護航」，大酸「難道監察院真的是民進黨的附隨組織？」

羅廷瑋說，監察院前倨後恭，先是嗆說要罰羅智強「強哥」6萬到120 萬，之後又改口說沒有裁罰的問題，可見這次監察院，是被抓住了狐狸尾巴。

他說，先講結論，監察院要查核捐款人的個資，根本是多此一舉，也沒有法律的授權。政治獻金捐款可以抵稅，這是「留正確資料」最好的誘因；而不想留下紀錄的捐款人，就學林佳龍給牛皮紙袋就好，根本不需要去留假資料。

羅廷瑋說，這也是為什麼，政治獻金法會規定，候選人「故意申報不實」才要處罰。因為第一，人家來捐款，不可能還去跟捐款人要身分證。第二，如果這樣要罰，那以後故意派人去對手那麼捐款，然後留假資料，不就可以把對手罰到倒？

他說，監察院說這種查核方式，是「2020年決議通過」，顯然是英系監委上任後，想要效法東廠的「傑作」；而2018九合一選舉二萬多名候選人，監察院只查301件，不就更證明是要選擇性辦案？

羅廷瑋酸嗆說，但最離奇的，是監察院踢到羅智強這個大鐵板後，居然由民進黨黨部出來幫監察院護航，難道監察院真的是民進黨的附隨組織？他也幫強哥打臉一下民進黨，9月30日監察院嗆說若申報不實，要開罰受贈者「6萬到120萬元」，新聞資料都還在，想抹黑強哥「自導自演」，民進黨你要丟自己的臉了。

(中時 )