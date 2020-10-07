空警500機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

國防部首次中英文公告共機動態。國防部提供

國防部今晚發布，共軍空警500機1架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。這是國防部第一次中英文公告共軍進我西南活動，也是首次公布空警500機監控照。

國防部長嚴德發今天在立院答詢表示，共機今年進入我防空識別區有1711架次，其中，穿越海峽中線有49次，是歷年最多，我們應對共機越中線有76架次，另共機進入我西南防空識別區共217架次；我空軍今年則出動戰機2972架次因應，大批次應對共機越區或越線，耗費約255億元成本。

嚴德發說，今年迄今計我派遣空中戰巡兵力4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務；他說，與去年相較，去年是3070架次，其中因應共機有1863架次，而今年已4132架次，因應共機是2972架次，超過1千架次，至於海上偵巡去年是5927艘次，也比今年少。

(中時 )