蔡政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，即便政府以時空環境改變為由解釋，仍無法消除民眾對食安的疑慮。經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析，開放美豬連TIFA都換不到，且明年8月會舉行食安公投，若公投通過，他直言，「台灣人將會白吞8個月又28天瘦肉精」。

沈政男今在臉書上發文直言，「台灣人將會白吞8個月又28天瘦肉精」，並表示，政府想說先開放瘦肉精美豬，應該有望重啟TIFA，然後可談BTA，再進而求取FTA，現在看起來根本連TIFA復談都做不到。因為有美國貿易代表賴海哲擋在前方，且川普現在選情已經崩盤，若拜登當選，更不可能像川普一樣去激怒大陸。

沈政男指出，明年1月1日開放瘦肉精美豬以後，台灣根本沒有希望簽訂什麼台美貿易協定，屆時台灣人將會白吞瘦肉精，但也不會吞太久，因為明年8月28日就會舉辦食安公投，到時候只需有五百萬人出來投票反瘦肉精，那些骯髒豬肉就會滾蛋。

沈政男認為，若開放瘦肉精美豬因此被推翻，那將是政府執政以來的最大挫敗，還會對2022與2024選舉產生關鍵作用。並指出，雖然現在仍有支持瘦肉精美豬輸台的人，但只要到了明年，民意依然高度反對，公投有可能過關，那麼那些人因為擔心民進黨選情，就會反過來要求政府放棄瘦肉精美豬，以免因小失大。

最後，沈政男還說，他聽到一名腎臟科與毒物專家在廣播裡說，開放瘦肉精美豬以後，即使吃到超標，也不代表危險，讓他十分傻眼，並感嘆，「林杰樑還在世的時候，知識份子不會這樣，因為他們沒被愛國狂熱沖昏頭。」並忍不住直言，「那些急著幫忙做大內宣的人，當下一次轉型正義到來，你們就會知道你們錯在哪裡。」

(中時新聞網)