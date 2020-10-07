中信兄弟與樂天桃猿之戰攸關全年勝率第一寶座，今晚兄弟派出前陣子陷入低潮的王牌土投黃恩賜，繳出7局好投壓制桃猿打線，而猿隊先發洋投霸能則是大爆炸，5局狂被敲12安、失8分，最後兄弟就以8比1贏球，年度勝率第一的魔術數字只剩「M5」。

黃恩賜從7月開始狀況變時好時壞，也一度下二軍調整超過一個月，今日先發對上桃猿繳出王牌土投身手，主投7局僅被敲4安、失1分，讓猿隊幾乎整場打不好。

而兄弟攻勢都集中在前4局，首局張志豪就先敲出右外野2分炮搶分，這也是他本季第24轟，在排行榜上並列第4；2局下半再添1分後，3局下半單局敲出6支安打，再多加3分，4局再有張志豪、周思齊安打串聯，以8比1領先到最後。

此戰張志豪繳出3安猛打賞，雖然霸能先發5局被敲12支安打，不過桃猿牛棚朱俊祥、蘇俊璋接手3局兄弟都沒再敲安，單場MVP由先發7局僅失1分的黃恩賜拿下，這也是他本季第9勝。

兄弟搶下全年第61勝，全年戰績第2的樂天桃猿淘汰指數只剩5，猿隊目前在下半季戰績墊底，與第一的富邦、統一還有4場勝差。

(中時 )