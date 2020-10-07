郭彥甫、陳亞蘭出席《千年一問》首映會。（牽猴子提供）

台灣傳奇漫畫家鄭問。（牽猴子提供）

台灣傳奇漫畫家鄭問紀錄片《千年一問》強勢入圍今年金馬最佳紀錄片，6日晚間舉辦首映會，吳念真、郭彥甫、陳珊妮、陳亞蘭、李烈、陳奕仁、比爾賈、廖明毅、董陽孜等各界名人相挺，同樣身為創作者，他們對鄭問一生投入作畫、不放棄的精神感動不已。

吳念真夫妻跟鄭問夫妻是多年舊識，他看完後力薦：「不要以為鄭問只是畫漫畫，其實他處理方式，每一格、每一幅都是藝術品，想認識鄭問，就該來看《千年一問》。」近年轉投入藝術創作的郭彥甫則感嘆：「藝術家在台灣社會很孤獨，沒有人必須去了解你，但鄭問老師充滿理想，他看到時代，可惜生錯時代，其實我不看漫畫，但他的畫已經超越漫畫。」

首映會上，劇組特意替已故的鄭問老師保留一個座位，安排在妻兒身旁，鄭問的妻子王傳自映後表示：「看到片尾字幕，募資方案的支持者這麼多，我想跟鄭問說，你不孤單，很多人愛著你。」該片8日全台上映。

(中時 )