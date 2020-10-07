一般認為若走中間路線的拜登成為美國總統，其針對大企業和富人加稅的立場，和沒川普那麼親商界的政策，將不利美國經濟而讓美元進一步走貶。但有專家認為今年極不尋常而無法以傳統思維來理解，並反向思考認為拜登上台會讓美元由弱轉強。

一般認為拜登上台後會取消川普部份減稅措施，削弱企業投資和民眾消費力而影響經濟。若民主黨取得參院主導權，拜登就可能推出更多振興措施來刺激經濟而增加財政負擔。美元指數今年來已下跌約3％，拜登上台只會令美元更弱。

但有專家認為積極推動經濟和減稅，並誓言讓美國再偉大的川普上台以來，美元指數已下跌逾7％，也許在拜登改變川普的路線後，反而可能給美元創造「健全溢價」（sanity premium）的條件而令美元走勢轉強。

因為溫和派的拜登即使加稅，也不會完全廢掉川普過去的減稅措施，因此加稅對經濟的衝擊可能沒外界想像那麼大。加上拜登傾向多邊主義，可能恢復過去美國與主要伙伴的正常貿易關係，這對美元走勢有利。

Haverford Trust投資策略部主管史密夫（Hank Smith）指川普上台後，讓美國對外貿易關係充滿不確定性，削弱其減稅和放鬆產業管制等對推動經濟的效果，這是令美元走弱的因素之一。

他強調若拜登推出更多振興措施，雖然會增加財政負擔，但卻能釋放出更多被壓抑的需求而可望帶動經濟成長。經濟回復健全成長就自然有利美元走強。

Acruence資本創辦人艾姆里希（Rob Emrich）認為美國經濟轉強，只會吸引各國央行在外匯存底裡持有更多美元而讓美元更強。因為以美元的地位和影響力來看，只要有經濟基本面支撐，就會較歐元等其他主要貨幣更具吸引力。

(工商 )