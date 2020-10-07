歷經16個月調查後，美國眾議院司法委員會反壟斷小組6日公布報告指出，亞馬遜、臉書、蘋果與Alphabet旗下谷歌四大科技巨擘利用自家壟斷優勢扼殺市場競爭與創意，呼籲國會應採取行動或修法強迫他們分拆業務。

由民主黨主導的反壟斷小組周二公布多達449頁的報告指出，這四家科技企業擁有過大市場力量，同時批評美國主管機構未能遏制他們濫用壟斷優勢。

該報告詳列這四家公司罪狀，指控他們不當利用市場優勢謀取利益。舉例來說，亞馬遜利用第三方賣家數據推銷自家品牌商品。蘋果對於App Store實施過度控制，危及第三方程式開發商權益。

報告亦指出，谷歌在全球網搜市場壅有近九成市占率，主因在於該公司每年支付數十億美元給蘋果與Firefox等公司，好讓谷歌成為預設搜尋引擎，而這不利於競爭對手發展。

該報告同時質疑臉書收購Instagram的行為，認為該公司買下勁敵同業的交易，目的在於「維持並擴大自家市場主導地位」。針對該報告指控，這四間科技公司相繼發表聲明予以駁斥。

(工商 )