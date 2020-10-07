蘋果宣布將於10月13日舉行線上新品發表會，傳聞多時的5G iPhone可望現身。預期具備5G功能的iPhone 12可望推動用戶升級和換機潮，為蘋果帶來可觀的營收和獲利，市場對該裝置寄予厚望。

蘋果的發表會將於13日太平洋時間上午10點／美東時間下午1點登場。蘋果的媒體邀請函寫著「嗨，速度」（Hi, Speed），暗示傳聞已久的5G iPhone即將亮相。

市場對新一代iPhone抱持高度期待，投資人與分析師表示，5G iPhone預料將能帶動蘋果營收和獲利躥揚。5G iPhone是2014年來市場最期待的蘋果裝置之一，當年蘋果推出大螢幕iPhone，該裝置貢獻蘋果約五成的年度營收。

分析師預期蘋果本次將推出4款iPhone 12，並採用新的設計，新品將包括兩款「一般版」iPhone，以及兩款高階機種iPhone 12 Pro。

市場傳言蘋果可能推出4種尺寸的iPhone 12，包括螢幕5.4吋的版本，兩款6.1吋版本，以及6.7吋的大螢幕版本。

蘋果在9月的發表會推出多項軟硬體新品，包括可測量血氧的Apple Watch Series 6、iPad Air、健身課程服務Fitness+，以及名為Apple One的付費訂閱服務組合，唯獨沒有最新一代iPhone。

蘋果往年都在9月發表新一代iPhone，但該公司先前就已經預警，由於受新冠肺炎疫情影響，今年新版iPhone會晚一點推出。蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在7月的法說會表示，今年iPhone上市時間會比往年晚幾周。

iPhone 12生產可能因新冠肺炎疫情延誤，疫情導致大陸代工廠暫時停工防疫，且政府為防疫設下旅遊限制。

蘋果近年逐漸提升服務收入，抵銷iPhone銷量萎縮。蘋果4至6月的服務收入年增15％，而iPhone業務僅增加2％。

(工商 )