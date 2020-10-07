台北市近日有家長投訴國小營養午餐菜單背後，竟印製介紹瘦肉精美豬的宣傳單！不僅家長怒向媒體爆料，藍營立委也拿來質詢衛福部、教育部直呼「太離譜」！新北市議員陳偉杰今天在議會正式提案，要求市府教育局、衛生局等要「超前部署」，立即制訂相關辦法，嚴格禁止任何不正確的瘦肉精美豬宣傳單進入新北校園！

明年一月政府開放含瘦肉精美豬進口，已成為各縣市長食品安全攻防戰。新北市長侯友宜日前宣布年底前要求新北市各級學校團膳換約，務必確保瘦肉精美豬不會進入校園。

陳偉杰說，他上午參加黨中央直播記者會，就是抨擊校園出現萊豬宣傳單，結果下午就有選區家長要求他積極把關，不能讓有洗腦嫌疑、避重就輕的宣傳單進入校園，家長質問「難道政府要孩子自願吃萊豬？」

今天市議會進行市政質詢，陳偉杰已提案要求市府加速防堵萊豬，從生鮮食材、到誤導孩子的瘦肉精美豬宣傳單通通禁入校園，不能等到發現問題才回頭來解決。

新北市社會局長張錦麗回答表示，市府已要求公托明年起不得使用含瘦肉精之美豬，但對於多數私立托育機構與居家托育、保母則已展開溝通。

(中時新聞網)