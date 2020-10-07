高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然，在納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區 的戰爭還在持續，動用的武器也愈發兇狠，社交媒體上的影片顯示，亞美尼亞發射OTR-21「托奇卡」(Tochka-U)短程戰術飛彈轟炸阿塞拜然陣地，不過造成的破壞效果則是各說各話。

防衛部落格(Defense Blog)報導，亞塞拜然國防部的聲明說，亞美尼亞軍用3枚「托奇卡」戰術飛彈轟炸亞塞拜然，但是「敵方軍事裝備品質拙劣，所以3枚飛彈都沒有爆炸，我方沒什麼損失。」

Армения применил ТРК "Точка-У"

亞美尼亞國防部則否認他們動用戰術飛彈，表示自己才是被亞塞拜然轟炸的對象。

聲明說：「亞塞拜然聲稱，亞美尼亞在發射托奇卡飛彈，這是錯誤的謊言。儘管亞塞拜然已經用無人機和大砲，襲擊了瓦爾德尼斯附近的定居點已有好幾天了，但我方(亞美尼亞)從未從向亞塞拜然發射過飛彈。」

不過，網路影片顯然反駁了亞美尼亞的說法，至於亞美尼亞的否認，可能是不希望自己的形象受損，動用如此重型武器，就顯得自己是侵略的一方。

納卡地區紛爭難解，地理上畫在亞塞拜然境內，但是民族與信仰偏向亞美尼亞，同為基督教文化，亞塞拜然則是伊斯蘭信仰。麻煩的是納卡與亞美尼亞並不相接，形成一塊「飛地」。並且兩國現在各有國際勢力支持，比如同為伊斯蘭文化的土耳其就支持亞塞拜然，而俄羅斯雖說中立，卻傾向支持亞美尼亞。

OTR-21「托奇卡」飛彈，北約稱為SS-21 「聖甲蟲」(Scarab)，射程120~180公里。

(中時新聞網)