國片 《無聲》此次電影獲金馬獎8項大獎提名，男主角劉子銓在片中飾演的聽障角色，演出自然、情緒轉折流暢讓人驚豔，雖未入圍卻被視為此次金馬獎最大遺珠，在7日舉辦的試片，一場與劉冠廷的高張力對手戲也將現場觀眾情緒帶到最高點，片中他激動地比著手語，委屈地問：「為什麼只有我們被處罰？」而後更不由自主嘶喊出他在片中唯一的有聲台詞「我們不是壞人」，令所有觀眾動容。

導演柯貞年對這這場戲也力讚，她說：「當初沒有設定銓銓會發出聲音，可是在當下情緒很滿的一刻，他自然的情緒流露，使演出非常動人，也讓戲劇張力更強。」為讓觀眾感受「無聲」世界的震撼，電影找來了屢獲金馬獎與金鐘獎肯定的郭禮杞與盧律銘親自為電影音效與配樂操刀，兩人也雙雙獲得此次金馬獎最佳音效及最佳原創電影音樂的提名。

在7日公布的幕後花絮「無聲：製作篇」中，2人也分享了此次對於聲音與音樂的困難之處，聲音指導郭禮杞說：「百分之八十五的聲音都重做，因為戴助聽器，聽到的只是一個聲響，是沒有方向的。想要用寫實的感覺烘托緊張感。」而配樂指導盧律銘則說：「看到故事的第一個直覺是音樂不能太多，音樂出來的地方必須要像一把刀，刺中要害，我想用人聲當作樂器的編制，讓戲發揮得更全面。」

此次同樣獲得金馬最佳美術設計提名，藝術指導李天爵也分享了在校徽中的設計巧思，他說：「我們想要創造在表面底下不安的氛圍，那才是真實的狀況。校徽設計從正面來看，是一隻自由飛翔的鳥，反過來它變成一個張牙舞爪的雙手。」

導演柯貞年除了對於技術獎的入圍感到開心外，她也希望觀眾一定要進戲院看這部片，她說：「這些很厲害的聲音與美術，一定要進戲院，透過大銀幕才能感受，也希望這部戲能讓更多的人對這群人有最初淺的理解跟同理。」而此次在電影中飾演校長的楊貴媚也附和，她說：「這方面的事情不僅僅是無聲的小孩才會有，我們可以用電影人，作為影像的方式，我們可以改變。」該片15日全台上映。

(中時 )