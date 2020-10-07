台北市長柯文哲日前提到，南部縣市學校班班有冷氣，卻經常跳電、沒錢繳電費，當時高雄市長陳其邁出面反擊，要柯把話收回去。不過現卻傳出高雄市國小教室因冷氣跳電停機1個月，且挨罰6萬元。對此，網友驚呼「被阿北說中了」。

台北市政府副發言人林珍羽今（7）日在臉書分享《自由》報導，表示台北市規劃花7年，達成全市國中小普通班全裝冷氣的目標，從104年開始迄今花費約12億3千萬元進行電源改善計畫，至今冷氣裝設達成率平均約99%，明年北市將再花1億2588萬元做電源改善，以完成這項政策的最後一哩路。

林珍羽說，北市推動國中小普通班教室班班有冷氣是有策略、有步驟地進行，及掌握二大優先，首先是電源改善及契約容量調整優先；其次，補助冷氣設施以經濟窳陋地區學校及弱勢學生優先，國中小冷氣裝設，弱勢學校及學生由市府補助為主軸，而策略配套包括「電源改善 優先完成」「節能降溫 使用者付費」「補助冷氣設施 弱勢優先」「學校及家長大力支持」。

不過，對於先前柯文哲的跳電說，陳其邁要求柯把話收回去。網友表示，「好幾次都被柯嘴中，很怒吼」「被阿北說中了」，但也有人認為，「所以是校方問題，自己評估出問題怪到市府上？」「所以陳其邁是該校總務就是了」，並指出報導內容提到，「校方與台電約定契約容量不夠」。

（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)