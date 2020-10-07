導演克里斯多夫諾蘭新作《天能》在台灣上映後引發熱烈討論，電影中的時間軸、劇情細節、演員角色等都讓許多影迷意猶未盡，進戲院一刷再刷，全台票房也累積近新台幣3.3億。熟悉導演諾蘭作品的影迷都知道他擅於使用非線性的敘事手法，打破傳統故事時空，讓觀眾隨著他新穎的概念投入故事劇情中。時隔六年，將於明天（8日）雙十連假連同IMAX版本重新上映的《星際效應》也承襲導演諾蘭的一貫敘事風格，是一部結合科幻、冒險、愛和人性等元素的經典作品，談論家庭中存在的愛、責任和犧牲的觀念，以及我們與其他人的深刻連結。

《星際效應》雖是一部以科幻為主題的電影，片中有許多畫面解釋時空、銀河宇宙、蟲洞等看似艱深難懂的概念，但其中對愛與人性的深度刻劃，反倒讓影迷認為《星際效應》是導演諾蘭至今最感人、最好哭的作品。片中主角庫柏（馬修麥康納 飾演）與女兒墨菲（瑪康莉佛伊 飾演）有著相似冒險個性，兩人之間有著密不可分的深厚感情，但為了拯救人類的未來，庫柏必須與女兒分離，無法陪伴自己的孩子長大，展現了令人鼻酸的父女情誼。導演諾蘭也表示電影的核心仍是人類的情感故事，而把廣大無垠的太空是作為探索人際關係最有趣的背景，會使人們感受強烈又極富意義，並能連結人類在宇宙中的位置。

導演諾蘭向來力求電影的視覺質地能完全寫實，喜歡在現實環境中工作，也盡量做出實際特效，並將演員及劇組帶往偏遠的外景場地拍攝，創造出片中廣大的人造玉米田、沙塵暴侵襲等場景畫面，用真實的影像填滿銀幕。為了能真實呈現太空景象，該片也請來蟲洞理論大師基普索恩擔任顧問，確保劇本內容具有科學論述並落於合理預測範圍內，並打造出影史上從未呈現過的真實景象，營造出壯闊無邊的太空旅行，帶領觀眾探索五次元時空的不可思議。

集導演、編劇、製片於一身的導演諾蘭把《星際效應》的時間設定在近未來，敘述地球因劇烈氣候變遷，惡劣的環境導致農作物難以種植，地球上的人類面臨糧食危機，一群探險家於是扛起人類史上最重要的任務，在愛與勇氣中突破科學極限，透過蟲洞的時空理論越過已知的銀河，在浩瀚的星際間尋找延續生命的可能性。主要演員包含馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩。《星際效應》將於8日起雙十連假重返大銀幕，IMAX版本同步上映。

(中時 )