大陸近幾日頻繁派軍機侵擾台灣航空識別區，使兩岸關係日漸升溫，讓多位軍事專家、評論家憂心台海有開戰可能，教召也因此從2年1次改成1年1次，且內容更操。財經專家賴憲政則直言，先調還沒除役的立委和大官的小孩，甚至是市議員去教召，這樣才能顯示保衛國家的決心。

賴憲政7日在中天政論節目《頭條開講》中表示，教召誰敢說不去，不就馬上就妨礙到兵役法，不管一年教召幾次，國家需要你，就是要來，公司的部分可以請公假。

賴憲政指出，如果真的要展現保衛台灣的決心，那就先調那些2、30歲的立委和大官的小孩去教召，「每個都照排、照抽，大家來調這樣才公道對不對？」不要只調掉老百姓，大官的小孩不調、立委不調，立委也都一樣領薪水。他還忍不住直言，「立委也有2、30歲的，先調他們去做，市議員也通通調，才代表說真的要拚。」

賴憲政還說，以前打仗太子要監軍，「所以現在台灣的大官不要只在那邊喊，光喊沒有用，要的話你就來說我兒子簽志願役，這樣大家一定給你拍拍手。」

最後，賴憲政認為，小國要有智慧、要柔軟，這樣才能繁榮、才能夠自由、才能夠有尊嚴，台灣現在硬拚的話是最笨的做法。

(中時新聞網)