余佩真、吳宏修拍吻戲很投入。（海鵬提供）

以一句「謝謝我的太太」轟動金曲獎頒獎典禮的女星余佩真，最近也推出新片《戀愛好好說》，她在這部三段式電影中，演出最後壓軸的《撩亂》，將因為處理母親遺物、而捲入回憶愁緒與初萌愛情之間的都會女子，詮釋得令人揪心。演、唱、詞曲創作俱佳的余佩真，不僅曾為不少影視作品配樂、演唱，更曾以《通靈少女》前身的短片《神算》主角「君雅」勇奪台北電影獎最佳新演員。

有趣的是，大膽在金曲獎頒獎典禮告白真愛的她，這次在新片《戀愛好好說》卻與男主角吳宏修有段「撩亂」愛情。該片7日舉行試片，余佩真表示，因為吳宏修本人與片中角色差距極大，她還特別做好前置作業，幸好片中兩人相擁的吻戲，吳宏修演來深情專注，「交流起來其實很舒服」。

余佩真是在去年初投入新片《戀愛好好說》演出，當時她頂著彰化海濱寒風，卻一點也不以為苦。她在片中飾演一位回芳苑老家奔喪的台北女子茉莉，卻在整理母親遺物時睹物思人，捲入母女往日回憶裡。雖然芳苑冬天海風冰寒刺骨，「吹著海風看著海」讓余佩真至今記憶猶新。

但她卻表示，風大完全不干擾她的演出情緒，甚至能助她進入戲中的喪母情緒，讓她將失去親人的孤獨感，發揮得更淋漓盡致。現實中余佩真跟家人情感很好，生命中的生離死別經驗不多，但這樣也讓她更能理解該角色在親人離世的悲傷，深深覺得「這是人性裡最脆弱的部分」。

至於和吳宏修相擁拍吻戲的感覺，余佩真表示在對戲時，能從他眼神看到「純真和善良」，使兩人當下的交流十分真實。吳宏修在《戀愛好好說》飾演一名裝潢工人，因為修繕余佩真母親遺留下來的餐廳，而和余佩真發生一段感情。

由於吳宏修個性熱情搞笑，和戲中角色差距甚大，讓余佩真每次演戲都得「把他戲外的活潑好客形象，狠狠地從腦袋甩開」，才有辦法繼續演下去。幸好吳宏修在拍攝當下是深情專注的，「交流起來其實很舒服」。余佩真表示：「吻戲對我而言，難的不是兩片嘴唇的接觸，而是怎樣讓觀眾對角色的心靈感覺一觸即發。」該片10月23日在台上映。

(中時 )