桃園電影節「大師經典再現」片單，集結賈樟柯、羅伯布列松、市川崑、拉烏盧伊茲、佩德羅阿莫多瓦，以及國家電影及視聽文化中心精選推薦等22部電影，讓影迷們透過大銀幕再次感受這些經典電影的迷人風采。賈樟柯柏林紀錄片獎提名的新作《一直游到海水變藍》，也將於桃園電影節台灣首映！11日桃園電影節將舉辦大師講堂，當天除了總策展人鴻鴻、知名影評翁煌德針對《一直游到海水變藍》展開對談，主辦也預告當天將有驚喜彩蛋與戲院觀眾見面。

賈樟柯繼2006年拍攝畫家劉曉東的《東》，和2007年拍攝服裝設計師馬可的《無用》之後，賈樟柯再次將鏡頭對準藝術家，延續「精神肖像」的描繪，完成「藝術家三部曲」最終章。《一直游到海水變藍》用18個章節講述出1949年以來的中國往事。出生於上世紀50年代、60年代和70年代的三位作家賈平凹、余華、梁鴻成為影片最重要的敘述者，他們與已故作家馬烽的女兒一起，重新注視了社會變遷中的個人與家庭，讓影片成為一部跨度長達70年的中國心靈史。賈樟柯於1998年的經典作品《小武》經過數位修復後，也將於桃園電影節首次上映，透過鏡頭感受90年代中國的政治經濟及社會文化轉型的混亂氛圍。

大師羅伯布列松導演生涯40年共計完成13部長片，每部影片都造成世界影壇的一陣騷動，其精簡的表現手法，讓電影不只是視覺上的體驗，更為觀眾帶來觸覺上的感受。其經典作品包括1959年入圍柏林影展競賽片的《扒手》、1962年坎城影展評審團特別獎《聖女貞德的審判》、1967年法國影評人協會最佳影片《驢子巴達薩》、1974年坎城影展國際影評人費比西協會獎《武士蘭西諾》，以及為他贏得1983年坎城影展最佳導演獎的《錢》，都將在桃園電影節上映。

西班牙鬼才導演佩德羅阿莫多瓦以用色大膽的絢麗影像見長，以鏡頭捕捉人性的愛慾痴狂，其作品題材極具爭議性，經常探討慾望、暴力、宗教等議題，這次桃影選映5部作品，包括1993 年法國凱薩獎最佳外語片《高跟鞋》、2003年 金球獎最佳外語片《悄悄告訴她》、2004 年坎城影展開幕片《壞教慾》，以及2009 年坎城影展競賽片《破碎的擁抱》，這也是5部作品首度在台上映數位修復版，其中坎城影后潘妮洛普克魯茲在《破碎的擁抱》露點上演窒息式性愛，充滿感染力的情慾演出就連導演阿莫多瓦也直呼深受吸引。

當代超現實名導拉烏盧伊茲1968年以首部劇情長片《三隻傷心老虎》勇奪盧卡諾影展金豹獎，後因批判智利軍政府遭通緝流亡法國，作品充滿對神學、哲學、精神分析、文學及視覺表達的著迷，被評論家譽為是繼高達之後最具革新意識與創造力的電影大師，其3部經典作品數位修復版，包括坎城影展競賽片《追憶似水年華》、《三生一死》，以及獲得柏林影展銀熊獎的《犯罪家譜》都將於桃園電影節台灣首映。

日本影壇四騎士之一的市川崑1964年為東京奧委會，拍攝官方紀錄片，不落俗套的手法不僅讓他揚名世界，也為他贏得坎城影展國際影評人協會獎，其4部《炎上》、《東京奧運1964》、《弟弟》、《青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽》也將於桃園電影節與影迷們見面。2020桃園電影節將10月9日到 10月23日舉行。

(中時 )