面對「氣候變遷」，國泰金控積極減碳，採「打群架」路線。為了減碳，國泰金控不只號召各子公司、從上到下的員工，由裡到外的客戶，還擴及到供應鏈商、投資、被投資端等一起淨灘、一起學習國際框架、一起向外（國際組織）爭取應有的權益，充分落實國泰金控總經理李長庚的「打群架」理論（凝結群體力量為共同目標努力）。

「就像鋼鐵人說的，這是個不完美的地球，卻是我們唯一所有的。」國泰金控綠色營運小組組長暨國泰人壽副總經理宮篤志感性的說。

宮篤志指出，感謝國泰人壽近800萬保戶的支持與信任，願意選擇電子保單並透過行動裝置，目前行動投保率達99.2％、電子保單占58.3％，減少用紙量達47棟101大樓，每張保單碳足跡3.37公斤，三年間相比減少超過14％。

宮篤志表示，國壽減碳由內而外，包括，職場減碳熱點標示（冰箱、印表機、廁所、茶水間、電源開關處）、服務流程置入標籤（電子保單封面、服務中心、商品DM等），對外宣傳包括「減碳標籤感恩季」抽獎活動，一個月內超過5萬人參與，其中近萬名國泰同仁也同步參與環保署「環保集點App」活動，讓每筆低碳消費都成為下一個環保行動的起點。

國泰產險資深副總許嘉元表示，國泰產險2018年每一件財產保險保單排放1.83公斤二氧化碳當量，2021年目標要降到1.77公斤。會持續以精進、創新、擴散方式實現「低碳營運、永續防災」的願景。

國泰世華銀行副總經理王志峰表示，做為全台分行數最多的民營銀行，一年國泰世華銀行全台165家分行電費高達上億元，2020年12月底完成「智慧電錶」安裝，每年累計節約的電至少可省千萬元以上，就可逐步為分行汰換老舊空調設備，將最耗電的冷氣空調占比大幅下降。

(工商 )