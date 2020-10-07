（國泰金控7日舉行「全面啟動愛地球新泰度」記者會。圖／王德為）

重視「氣候變遷」已是全球大趨勢，國泰金控近年由上到下、從公司到個人積極拚減碳。國泰金控昨日「全面啟動愛地球新泰度」記者會，發表近年來將氣候變遷議題「如何透過產品、服務」落實減碳的成果，盤點從2012年起到今年，國泰整體在放貸、產品、服務等減碳績效，已累積拯救8,219座大安森林公園。

除了發表國泰人壽、國泰產險拿下國內金融業首家環保署「減碳標籤」及「碳標籤」外，國泰世華銀行還宣布全台165家分行要打造成「智慧用電分行」，國泰人壽也首度宣示十年減碳目標，2016年到2026年每年要減碳1至2％、即十年減少10到20％排碳量，相當於蓋15座大安森林公園（每座每年390公噸吸碳量）。

國泰金在因應氣候變遷議題態度越來越鮮明，從落實本業投資與放貸「責任投資」行為，現在更擴及產品、服務面，用減碳保單、制定產險業碳足跡產品類別規則，用智慧電表管理各分行用電量，全面啟動愛地球新「泰」度。

國泰金控公關部協理廖昶超表示，國泰金控減碳成果「不是句點，而是逗點，在減碳、愛地球的路上會走得更好。」他也呼籲，各界要找減碳、環保「神隊友」直接找國泰就好，因為「國泰有5萬名員工、1,400萬名客戶，占全台一半人口。」

環保署管制考核及糾紛處理處副處長羅仁鈞則表示，環保署推動綠色碳標籤從民國99年開始上路，至今年滿十年了，期間通過近1千多件的商品，但能獲得「減碳標籤」（三年內碳足跡減量3％以上）只有55件。國泰人壽直接跳級申請「減碳標籤」不只達到減碳3％目標，國泰人壽行動投保電子保單更減碳達14％，超出其他家甚多，下一次要再減3％要更努力。不過，他指出，審議委員會也會評估，若是已達到減碳極限的話，只要繼續維持還是可以過關。

國泰金控綠色營運小組組長暨國泰人壽副總經理宮篤志表示，世界經濟論壇2020年全球風險報告，前五大風險都跟「環境」有關，跟以往還有政治、經濟風險很不一樣。聯合國最新預測2050年，全球會有2億人變「氣候難民」，因島國消失需要遷移，台灣亦有293萬人受氣候影響必須遷移，若全球溫度上升2度，全台有587萬人需要遷移。

宮篤志指出，想要降低保險碳足跡、數位轉型，有如「恰似你的溫柔」歌詞裡的一句話「這不是件容易的事」，許多年紀大的同仁、客戶都還是習慣用紙本要保書，但國壽自2012年啟動無紙化服務，業務員透過平板，除提升效率，更大幅減少紙張用量。透過ISO 14067碳足跡驗證，每張保單從製作、營運服務，到廢棄階段產生3.37公斤碳排放量，相較三年前減少超過5,000公噸，相當於種下40萬棵樹的碳吸附量，獲得保險業第一張且唯一環保署減碳標籤，每張保單也認證為「綠色商品」。

宮篤志指出，目前國壽已有15座綠建築、17個綠建築認證、6個申請中，像是台北國泰置地廣場、台中烏日大樓都是節能、節電、水循環利用的綠建築，台中烏日大樓更是拿到美國與台灣綠建築雙認證，也是保險業規模最大自發自用太陽能面板的大樓。

國泰產險也領先業界制定產險業「碳足跡產品類別規則（PCR）」並在2020年2月取得碳標籤認證。國泰產險資深副總許嘉元表示，企業減碳如同一個人減重，必須先量體重，才能設定目標。了解排碳量才能有效減碳，計算每件保單碳排放量，從中找到排碳熱點才能有效地減，其中發現，「保單招攬服務運輸」排碳量最高。

國泰世華銀行副總經理王志峰表示，國泰在綠色金融推廣也很積極，在風力發電的核貸放款每年可減碳130萬公噸，等同3,500座大安森林公園吸碳量，在太陽能電廠核貸也超過2千座總裝置達517MW，每年減碳超過30萬公噸，等同780座大安森林公園吸碳量。在信用卡電子帳單的推廣上也很有成效，2016年只有27.1％，但2019年已增加到39.1％，另外，從2013年起開始建置4家太陽能分行。

「淨灘達人」黃柏豪，本身是國泰人壽的業務同仁，他從2016年起每月發起淨灘活動，四年多來邀請超過2千人參與淨灘，他指出，台灣的海岸線退縮很嚴重、逐漸在消失，其中，海灘垃圾大宗就是寶特瓶、塑膠碎片，「每次淨灘平均可撿到100公斤的塑膠」。

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