韓國影史經典《霜花店：朕的男人》睽違10年，即將在台重返大銀幕。該片被譽為繼《色，戒》後，頗國際爭議性的大膽驚人之作，由《江南1970》導演柳河聯手《滿城盡帶黃金甲》、《卑劣的街頭》重量級幕後團隊精心打造。

《霜花店：朕的男人》揭開高麗王室神秘面紗的情慾經典，此片取材自高麗王國史上最著名的稗史醜聞，將錯綜複雜的禁忌三角戀，搬上大銀幕，更是吸引男神趙寅成、性格男星朱鎮模這對超人氣CP加盟，另外加上率真自然系女星宋智孝突破過往演技，呈現大膽且赤裸的性愛場面，限制級火辣尺度超越為這部電影增添其可觀性，宋智孝也在《霜花店：朕的男人》上映後獲得極大的關注而成名。

《霜花店：朕的男人》當年上映首四日吸引四百多萬人觀影。（可樂電影提供）

《霜花店：朕的男人》導演柳河在2006年的《卑劣的街頭》裡，以銳利的視角看待黑幫世界中殘忍的欲望，他將因承受社會各種考驗障礙而受到壓迫、不得不做出極端選擇的人們，當成故事的主人翁，以簡單易懂的方式以及具真實性的背景來描寫，因而獲得影壇和觀眾的好評，而本片主人翁正是《霜花店：朕的男人》男主角之一趙寅成，他在兩部電影中極大的反差，更顯現其高強的演技。

在2008年推出的《霜花店：朕的男人》這部電影是柳河導演當時耗時兩年所完成的力作，首次挑戰歷史劇題材的他，將獨到的視角和戲劇性的故事銜接在一起，耗資近千萬美元突破當年各種拍攝紀錄。全片超過5萬公里的移動距離、打造超過2千五百套服裝、超過5百把劍、單一場景集結超過千名演員，最後票房不僅相當亮眼，就連口碑都反應極佳。後來柳河導演又陸續執導由李敏鎬主演的《江南1970》等商業類型片，是受到眾多矚目的南韓名導之一。《霜花店：朕的男人》10月23日在台重映。

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