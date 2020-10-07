時代雜誌票選為百大影響力人物，被粉絲譽為「全民男友」的加拿大男星尚恩曼德斯（Shawn Mendes），出道以來就用辨識度極高的動人嗓音和結實的身材成為無數少女的夢中情人。繼去年和歌手卡蜜拉「假戲真做」造成樂壇大轟動的單曲〈Señorita〉之後，時隔一年，尚恩曼德斯又再度帶著新作品宣告回歸。

搶先釋出全新主打單曲〈Wonder〉，發布當天全球就衝破四百萬次串流點聽，網路甚至還傳出他的新專輯將與小賈斯汀首度合作，可見全民男友的超強人氣並沒有因為甜蜜戀情而降低。同時，尚恩曼德斯也公布個人第四張專輯《Wonder》將於12月4日盛大發行。

尚恩日前在接受媒體訪問中表示，〈Wonder〉這首歌可說是尚恩曼德斯最脆弱又私人的一首作品，歌詞講述在感情中身為一個男人在情感表達上的掙扎；不過現實生活中的尚恩似乎還沉浸在感情的甜蜜中，其實從去年他和女星卡蜜拉的合作單曲發布之後，網路上就持續在流傳兩人分手的傳言，不過這次尚恩的新歌發布時，卡蜜拉可是搶先在個人社群平台為男友宣傳，似乎有心要讓流言不攻自破。

這張即將到來的專輯《Wonder》目前也引發樂壇的不少討論，除了女友卡蜜拉是促成這張專輯發布的重要推手外，專輯中合作的歌手也令外界相當期待。外媒曾在訪問時詢問尚恩未來是否有和流行天王小賈斯汀的合作計畫，對此尚恩的回答相當耐人尋味，繼不肯定也不否定，甚至表示過去半年他一直和小賈斯汀維持很密切的關係，這樣的回應，為這張專輯添加了許多想像力。

(中時 )