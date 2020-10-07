新人夏沐（Melo Moon）為知名音樂人凃惠源女兒，近來推出創作新單曲〈高手〉，夏沐新世代的熱血和巧思，感動了有台灣廚神封號、以及曾是李安執導電影《飲食男女》幕後顧問「阿發師」施建發，他首次大方出借秘密基地廚房提供拍攝，更史無前例的在MV中和夏沐在廚房跳舞一同高唱「高手雲集，做我自己！」夏沐表示：「每一次創作都是我突破機會，希望讓更多樂迷聽到我的身懷絕技！」

夏沐除接外包網站的中英翻譯外，幾乎傾家蕩產地網拍收藏已久的球鞋和衣服，將收入投注在MV拍攝上。夏沐坦言，為了音樂而努力是幸福的，感動的是，MV拍攝收工後，吃著阿發師為年輕團隊準備辨桌消夜，心裡由內而外的溫暖，讓她流下眼淚。更讓夏沐欣喜的是，阿發師貴為台灣的廚神，史無前例的在MV中和與她在廚房跳舞，並且一同高唱，MV還可看到他們倆真實輕鬆搞笑互動的一面。

(中時 )