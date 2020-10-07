路邊搭小黃也有驚喜，新竹一名網友，日前抵達新竹高鐵站後，接著前往小黃排班處搭車回家，意外發現小黃中有一輛「神獸」，就是要價450萬的特斯拉Model X，而跳表也很佛心，15分鐘車程265元，且小黃駕駛還貼心幫網友拍照紀念，消息曝光後這台特斯拉在當地掀起熱議。

這名男網友在高鐵站搭小黃，先是被「神獸」霸氣外表吸引，上前一看發現是特斯拉，詢問小黃駕駛，發現跳表正常計費，因此豪不猶豫跳上豪車，15分鐘後抵達目的地，駕駛還幫網友與「鷹翼車門」合照，看起來非常帥氣。

特斯拉Model X外觀相當霸氣(圖/達志影像)

根據《ETtoday新聞雲》報導，這名特斯拉小黃駕駛Alan，平時會在新竹高鐵站、竹科跑生意，從事小黃駕駛大約2年，一開始是選擇開Uber，車款則是Lexus油電車，不過新竹停止Uber服務後，他狠心買下特斯拉，轉換跑道當小黃司機。

買車、改車、貼膜等，Alan總共花450萬，許多人會好奇，買這麼名貴的車當小黃開划算嗎？Alan解釋「跑車最大開銷是油錢及保養費，仔細精算過一番，比起油電車款，特斯拉5年可省至少100萬支出」，認為長期來看，與汽油車輛比起來，特斯拉更省錢。

(中時新聞網)