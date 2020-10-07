英國近來發生一起人夫修車突遭火舌吞噬意外事件。這名40歲的汽車技師克里斯（Chris Williams-Ellis），某日在私人工作室修理車子時，突然他所修的車子內的零件突然起火燃燒，克里斯因當下來不及逃生，當場瞬間被熊熊大火整個人吞噬，他的妻子在旁看的心急如焚，眼下只能大911求救消防外，也無能為力，然而直到克里斯被燒成重度燒傷後的3個小時，救護車才抵達現場緊急送往醫院搶救。

根據《每日郵報》的報導，意外發生在英國登比郡的柯文1處民宅。意外當時，克里斯正在自家工作室修理車子，突然車內的某個零件擦出火花，整台車子立刻自燃熊熊大火，克里斯當下來不及逃生當場燒的痛苦尖叫，一旁的妻子只能先將先生拉離工作室，再立刻通報警消人員，雖然打火英雄在30分鐘內，就抵達現場滅火完成任務，卻不見救護車前來，在歷經長達3小時間，才將克里斯緊急送往醫院搶救。

克里斯的妻子事後詢問消防員，為何當時消防車並沒有尾隨消防隊前來，卻得來不曉得現場有傷患的說法。消防員竟然還說，當下所有的消防員都是沒有接受過急救訓練的人，也不曉得現場會有傷患，讓妻子聽的瞬間崩淚。

克里斯送往醫院後，主治醫生判定克里斯身上有1半比例的燒燙傷，必須緊急接受皮膚移植手術，目前克里斯已經成功接受完手術，逐漸恢復當中但仍需要一段時間。救護車人員表示，他們在第一時間沒有接到來店，但有在當下就馬上回應，但因事發地點實在過於遙遠，無法立即抵達現場進行搶救，消防救護相關單位，也已經盡快釐清消防車會晚到的主因何在。

(中時新聞網)