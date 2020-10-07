自年初新冠肺炎疫情爆發後，許多學校採用線上教學的方式，為的是讓教育不中斷，卻也提升了孩子使用3C產品的依賴程度，加上暑假期間待在家的時間較長，父母無法時刻盯著孩子的用眼習慣，眼科醫師陳逸川指出，開學後，許多家長發現孩子近視加深，才急著前往就診，詢問角膜塑型片的比例明顯增加。

角膜塑型片控制度數的增加，是家長近期最常詢問的話題之一，尤其是新式高降度角膜塑型片詢問度更高。陳逸川表示，角膜塑型片是由不同弧度組成多層次的同心圓，在夜間配戴6至8小時，能使角膜趨於平緩，暫時矯正患者的近視度數，白天無須戴眼鏡便能維持正常視力。不過傳統的角膜塑型片對於200度以上的高散光近視族群來說，它的視力矯正程度有限。

陳逸川說明，因醫學科技的進步，近年已發展出新式高降度角膜塑型片，能幫助最高800多度的高度近視族群恢復白天正常視力，且高降度散光塑型片除了一般近視眼使用的款式之外，也有200度至400多度高散光族群可使用的塑型片，它的高透氧、高安全性、為白天帶來的便利性及控制度數的作用。

其實造成孩子近視度數增加的因素除了基因遺傳之外，最關鍵原因在於用眼習慣，陳逸川提到，有1位令人特別印象深刻的國小6年級女童，視力檢查後發現近視高達700度，媽媽才驚覺平時她長時間的閱讀習慣，使她近視度數在1年內增加了近200度，懊惱自己沒有留意女童用眼習慣對眼睛造成的傷害，因此趕緊 帶她到眼科診所客製化角膜塑型片，至今經過3年，女童的近視只增加75度，度數控制良好。

陳逸川提醒，配戴角膜塑型片期間，每日都應該做好鏡片的清潔工作，每3個月定期回診檢查角膜的狀況、視力及鏡片清潔度，此外，角膜塑型片非萬靈丹，使用期間仍須留意用眼習慣，無論是使用3C產品或是閱讀書報雜誌，必須維持姿勢端正、光線充足。一旦長時間近距離用眼，就應該控制在每20至30分鐘用眼，休息5到10分鐘。休息時可往戶外看6公尺以上的遠方，讓眼睛適度調節遠近焦距，避免眼睛過於疲勞，才能維持良好視力。

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(中時新聞網)