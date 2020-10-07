台北市議員王世堅、林世宗於7日上午指控6月辭去台北畜產公司董事長的北市士林區農會理事長葉文忠於2017年涉嫌賄選，而遭法院一審判有期徒刑5月，但葉非但沒被除職，還涉嫌濫權砍意見不同的會員，對此，葉文忠則反擊指出，自己都依法行政，沒有濫權。

北市產業局則指出，士林農會屬私法人機構，北市府僅有督導之責，但在臺北市議會召開的協調會有通知士林區農會出席，農會仍未現身協調會現場，產業局將依農會法第41條提出警告，督促士林區農會維護農民權益。

產業局指出，士林區農會都更案，其所屬光華段一小段615地號都更案，參與興富利建設公司擬訂台北市士林區光華段一小段591地號等2筆土地都市更新事業計畫案，有農會會員陳情要求召開會員代表大會，對都更案進行詳細說明，但因出席人數未達標準仍流議，產業局將持續敦促召開，以釐清會員相關爭論，並派員出席協助調查。

此外，針對士林區農會會員入會及異動審查爭議部分，產業局也將依農會法基層農會會員資格查及認定辦法第四條第一項第三款「理事會審查會員資格時，應依法令規定及事實條件個別審查之，審查結果應當場作成紀錄，供農會編造會員名冊」，並秉持公平、公正、公開原則持續督導士林區農會依基層農會會員資格審查及認定辦法、農會法暨農會考核辦法確實執行，以維護農民權益。

(中時 )