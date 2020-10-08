過了中秋節，十二星座中有這麼一群人更是好運從天而降、喜事連連。他們一掃往日的陰霾和沮喪，迎來了工作順利、事業翻身、錦上添花、魚躍龍門的好運勢。親愛的朋友，看一看，裡面有你嗎？

▍1.白羊座 人品爆發

白羊座中秋前受新冠疫情影響運勢欠佳，工作事業起起伏伏，業績平平，顯得有些落寞。但是他們沒有失望，沒有自暴自棄，仍然一如既往地踏實努力，勤奮工作。

中秋節後，白羊座終於得到了上天的眷顧，迎來了事業好運勢的降臨，稱得上是人品爆發，好運連連。白羊座人不僅家庭生活和諧美滿，工作上更是做得風生水起、順風順水，業績飆升、碩果累累，事業上人脈劇增，成績斐然，有著突飛猛進的向前發展。

▍2.處女座 貴人相助

處女座精明果斷，為人做事誠實可靠，中秋前受四餘星變換的影響，他們的事業運勢波動較大，儘管努力工作，付出了較多的心血，但是終究收穫不大。

這種運勢的影響會持續到中秋節前，從中秋節開始，騫運結束，好運來臨，處女座的運勢就會迎來翻天覆地的變化，貴人從遠方而來，傾力相助，再加上有財神加持，他們的事業開始進入平穩發展期，善於抓住機遇的處女座人，勤奮加好運，走向事業巔峰指日可待。

▍3.摩羯座 吉星高照

摩羯座隱忍執著，吃苦耐勞能屈能伸，是乾大事業的人才。受土木星變換的影響，中秋前摩羯座人的工作事業處於騫運期，成績不佳起色不大，不盡人意的工作現狀嚴重阻礙了摩羯人事業的發展。

但是他們依然保持著樂觀開朗的精神狀態，對未來充滿了幻想和自信，不畏艱難險阻，終於等到了撥雲見日雲散月明的這一天。從中秋節開始，摩羯座人就會苦盡甘來，迎來吉星好運，升職加薪喜事不斷，事業輝煌令人艷羨。

▍4.金牛座 峰迴路轉

金牛座經歷了前段時間的騫運期後，情緒上受到了打擊，不過不要灰心喪氣，堅持到今年的中秋節後，金牛座人會迎來事業和財運上的峰迴路轉。

中秋前，處於低谷期的金牛座人，工作不順，事業受損，精神上受到了打擊，頗有“山重水復疑無路”之感；進入中秋後，受偏財和貴人的加持，金牛座人迎來了「柳暗花明又一村」的喜悅，他們在工作上稱心如意，事業上前途光明，財富也隨之而來，令人感到分外驚喜。

▍5.水瓶座 魚躍龍門

水瓶座人中秋之前，工作上感受到了前所未有的壓力，儘管他們踏實能幹，工作十分賣力，是個標準的工作狂，但仍然會有英雄無用武之地的感受，為此他們深感徬徨和苦惱。

進入中秋後，水瓶座人的事業運勢會發生較大的變化，同事關係不僅變得越來越融洽，而且還會得到上司的賞識和重用，在工作上會變得越來越得心應手，事業上會取得較大的進步，經歷了事業低谷的水瓶座人，終於等到鹹魚翻身、魚躍龍門了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)