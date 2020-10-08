曾在選美比賽中獲得冠軍的南韓知名網紅盧奎珸(노규오/ nohkyuo)，近幾年靠著火辣好身材在網路上經營個人品牌。近日，她再度分享出新款「中空泳裝」，辣秀凹凸有致的好身材，吸引超過上萬人點讚。
盧奎珸擁有女團般的甜美臉蛋與170cm的高挑身材，曾在2018年的模特兒選美比賽「International Superqueen Model」中獲得冠軍，去年憑著健康的小麥肌在環保為主題的「Miss Green Korea」選美比賽中獲得特別獎，美貌備受評審青睞，在網路上也逐漸打響名號。後來靠著自己的努力一手創辦個人網路服飾品牌「ᴍᴏɴᴏʙɪɴ.ᴊ」，販售各種泳裝及性感內衣，吸引超過21.1萬人追蹤。
近日，她在IG上PO最新產品，綠色的吊帶綁帶泳裝配上花色圖騰罩衫看起來相當有度假風味，不過她一轉身從胸口挖空至肚臍的設計，讓她豐滿的D級雙球若引若線十分性感。
另外，盧奎珸所經營的YouTube頻道「뀨tv kkyutv」，也靠著她經常在影片中換穿多件泳衣，展現性感的S級好身材而擁有百萬點閱的超高人氣。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。