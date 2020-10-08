曾在選美比賽中獲得冠軍的南韓知名網紅盧奎珸(노규오/ nohkyuo)，近幾年靠著火辣好身材在網路上經營個人品牌。近日，她再度分享出新款「中空泳裝」，辣秀凹凸有致的好身材，吸引超過上萬人點讚。

盧奎珸擁有女團般的甜美臉蛋與170cm的高挑身材，曾在2018年的模特兒選美比賽「International Superqueen Model」中獲得冠軍，去年憑著健康的小麥肌在環保為主題的「Miss Green Korea」選美比賽中獲得特別獎，美貌備受評審青睞，在網路上也逐漸打響名號。後來靠著自己的努力一手創辦個人網路服飾品牌「ᴍᴏɴᴏʙɪɴ.ᴊ」，販售各種泳裝及性感內衣，吸引超過21.1萬人追蹤。

近日，她在IG上PO最新產品，綠色的吊帶綁帶泳裝配上花色圖騰罩衫看起來相當有度假風味，不過她一轉身從胸口挖空至肚臍的設計，讓她豐滿的D級雙球若引若線十分性感。

另外，盧奎珸所經營的YouTube頻道「뀨tv kkyutv」，也靠著她經常在影片中換穿多件泳衣，展現性感的S級好身材而擁有百萬點閱的超高人氣。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)