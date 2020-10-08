美國總統大選副總統辯論會即將登場，多虧川普染新冠，原本不受關注的副總統辯論會突然變得備受矚目，外媒分析，副總統彭斯（Mike Pence）此次辯論壓力超大，除了要為川普染疫、全美疫情慘重辯護，還意外多了一大挑戰，就是要說服大眾，如果川普不幸病倒，自己有能力馬上擔當總統一職。

美國大選副總統辯論會即將於台灣時間今（8）日上午9時登場，路透社報導，一直以來副總統辯論會都不是外界關注焦點，不過今年因為川普染疫，這場辯論會突然備受關注，美國岱頓大學（University of Dayton）專家德文（Christopher Devine）表示，這場辯論會不一樣，有些人可能會擔心彭斯，以及他如何表現，其他人則會質疑拜登是否能保持健康。

路透社分析，今年因為川普染疫這個10月驚奇，一直以來光芒都被川普遮掩的彭斯在這場辯論中面臨的壓力超級大，目前川普在全美民調中落後對手拜登至少10個百分點，選民指責他疏忽新冠病毒的危險，導致全美在7個月內死了21萬人，彭斯不只要為川普留下的爛攤子辯護，還額外多了一項任務，由於川普染疫，健康狀況意外成為焦點，彭斯也必須在辯論會上向選民證明，一旦川普病倒，自己有能力馬上擔當起總統大位。

不過曾和彭斯共事的前共和黨眾議院議長貝納（John Boehner）幕僚史提爾（Michael Steel）認為，彭斯在辯論場上的表現將比川普更有效率，而且他也是最能將川普政府過往紀錄辯護得更有說服力、更深思熟慮的人，直言彭斯的辯論能力比川普更強。

另一頭民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也得向選民證明，如果高齡77歲的拜登當選，一旦他的身體出狀況，她有能力馬上擔當大位。

針對這場辯論，印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg）已經提前為賀錦麗進行準備。彭斯曾經是印第安納州州長，兩人都來自中西部，巴提吉格深知他的風格、性格及政策。

由於白宮新冠大爆炸，這場辯論會的防疫措施也升級，屆時彭斯與賀錦麗的座位將從原本相隔7英尺（約2公尺）擴大為相隔12英尺（約3.7公尺），當天所有參加辯論會的人及媒體記者都必須事先進行病毒檢測，未戴口罩的人也會被請出去。

(中時新聞網)