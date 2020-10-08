【回憶殺】81歲資深女演員陳淑芳出道超過一甲子，演出的電視劇、電影族繁不及備載，陪伴各個年齡層的觀眾成長，今年更是首度入圍金馬獎，是演藝圈不可多得的優秀演員。不過，事業相當風光的她，曾在婚姻中忍辱負重，苦熬26年終於放手。

陳淑芳回憶人生中唯一的一段婚姻，39歲她遠赴澳洲表演，結識前夫梁先生，靠著書信和電話交往1年多，41歲決定拋下台灣的事業，飛往澳洲與對方結為連理，未料婚後被對方過度限制，不能擁有大門鑰匙，外出都被限制，就連要上語言課程都被指責「不用讀那麼多書」，台灣朋友寄來的信也都會先被拆看過濾，陳淑芳長期飽受精神暴力虐待，終於鼓起勇氣偷偷搭機返台，卻持續遭到前夫糾纏，令她身心受創。

陳淑芳入行超過60年，是許多觀眾熟悉的演員。

礙於面子問題，陳淑芳選擇隱忍不幸福的婚姻長達26年，在律師的勸說及協助下，終於在70歲時恢復單身，重獲自由身。她以自身經驗鼓勵所有女性，如果在感情中不快樂了，一定要勇於尋求幫忙，千萬不要像她這樣。

雖然陳淑芳沒有尋覓到如意郎君，但她的事業卻是相當璀璨，入行超過60年，拍過無數的影視作品，從來沒有被觀眾遺忘，今年金馬獎更是以電影《孤味》入圍最佳女主角與最佳電影原創歌曲電影，及《親愛的房客》角逐最佳女配，精湛的演技不僅打動影迷的心，也獲得評審的肯定。

(中時新聞網)