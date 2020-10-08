想要有一支與旁人不同的手機？快來看看新一代CAT S62 Pro熱像儀手機，它將透過獨家的熱像儀功能，帶你看見全新的世界。

CAT S62 Pro搭載高通Snapdragon 660處理器，搭配6GB RAM、128GB ROM（支援microSD卡最高擴充至256GB）。手機支援藍牙5.0、NFC（可使用Google Pay），搭配USB Type-C連接埠，可支援快速充電4.0，也支援OTG。支援4G+4G雙SIM卡。

CAT S62 Pro的效能跑分結果。（手機截圖）

CAT S62 Pro左側按鍵可進行自定義。（手機截圖）

由於支援三防，機身尺寸是158.5 x 76.7 x 11.9mm，重量來到248g，相比一般手機更有分量不少。不過也因為三防特性，基本不再需要額外加上保護殼，就已經能夠具備夠堅強的防護性能。機身左側的特殊鍵特別以不一樣的顏色裝飾，可以自訂常用功能（例如一按啟動手電筒等等）。

CAT S62 Pro內附配件。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro的SIM卡卡槽可直接取出，設計風格也很硬派。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro左側與底部機身。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro右側機身。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro正面螢幕，上下黑邊區域仍舊滿大的，跟一般主流消費級手機有較大不同。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro背面機身，看起來就是相當堅固耐用，也印上CAT品牌。（黃慧雯攝）

三防特性則是支援IP68防塵防水等級（可在支援水下1.5公尺35分鐘），防落摔可達1.8公尺。通過軍規 MIL-Spec 810H認證，具備防沙、防塵、抗汙、防鹽霧、耐振及抗壓特性，也支援Category 4 防振，可在 -25°C ~ 55°C溫度範圍內操作，比起一般手機的工作溫度更寬廣不少。在疫情下，更多消費者開始關注手機清潔的問題，因為支援三防特性，CAT S62 Pro可以清洗，讓消費者用得更安心。

手機內建Android 10系列，電池4000mAh，可支援快速充電4.0。螢幕為5.7吋18:9 LCD螢幕（解析度1080×2160），覆蓋康寧第六代大猩猩玻璃，濕手指或戴上手套仍舊可操作。前鏡頭為800萬畫素，主鏡頭則是Sony 1200萬畫素（雙像素PDAF）鏡頭（f/1.8），搭配Lepton 3.5專業熱顯像鏡頭。熱像儀鏡頭使用最新VividIR影像處理技術呈現1440x1080的高畫質影像，可量測-20°C~400°C的溫度範圍。

CAT S62 Pro熱像儀實拍相片（吊燈）。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro熱像儀實拍相片（電風扇）。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro熱像儀實拍相片（電視）。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro的熱像儀可以增加錨點，可查看精確溫度數值並進行對比。（手機截圖）

熱圖像可與CAT S62 Pro所搭載Sony 1200萬畫素鏡頭(雙像素PDAF)所拍出的圖像疊合，或與FLIR的可變強度MSX（多光譜動態成像）技術一起使用，該技術可將場景中的線性細節疊加到熱圖像上，提供更多的背景細節，以快速幫助理解熱圖像。CAT S62 Pro熱感應相機的熱像素量增4倍，熱成像更清晰，可讓專業人士可快速判讀問題點。

CAT S62 Pro主相機實拍(左）對比iPhone 11 Pro Max(1)。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro主相機實拍(左）對比iPhone 11 Pro Max(2)。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro主相機實拍(左）對比iPhone 11 Pro Max(3)。（黃慧雯攝）

CAT S62 Pro主相機實拍(左）對比iPhone 11 Pro Max(4)。（黃慧雯攝）

以對比iPhone 11 Pro Max的相機表現來看，CAT S62 Pro的相機算是較為弱勢，僅能應付一般需求使用，目前較為常見的夜拍功能，超廣角功能很可惜都不具備，畫質上細膩程度也有提升的空間。但是相對來說，熱像儀就是iPhone 11 Pro Max所無法達到的功能，藉由CAT S62 Pro的熱像儀功能，可以呈現截然不同的世界觀。

由於支援熱感應功能還有三防特性，CAT S62 Pro更適合用於極端的工作環境中，例如可用於偵測室內室外及設備的濕度、通風度、漏洞、高溫點、電氣短路點、阻塞處、異常溫度升高等強化功能。在台灣的上市活動中，中華鯨豚協會理事長楊瑋誠提到，多數擱淺的鯨豚若非外在有明顯傷口，在肉眼無法確認擱淺原因之時，就需要S62 PRO熱感應的功能來加速確定鯨豚是不是有發燒或是體內受傷等其它狀況，在專業工作上相當實用。

體驗心得

CAT S62 Pro的熱像儀功能，很可能一般人不會經常使用得到，但是卻可以再開啟時帶給使用者全然不同的視角與觀點，讓你用熱像儀方式看世界，會有很新奇的體驗。而在疫情下，也有不少公司機構，或甚至大眾運輸工具需要在搭乘前先量測體溫，為了擔心量測不及，有些會採用具備熱像儀功能的設備協助普篩，讓現場人員可以針對特定可疑人士進一步量測體溫。換句話來說，若有相關需求，CAT S62 Pro就馬上派的上用場，完全不用加裝其他設備，一支手機就能辦到好，在疫情下是格外值得信賴。

(科技)