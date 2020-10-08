情侶之前談情容易，談錢難。對於不少戀人來說，感情上的維持，跟彼此金錢觀念有很大關係。一對談妥施行「AA制」的情侶，女友卻驚覺錢包頻頻出現異狀，時不時會少錢。追查才發現，枕邊人竟一聲不響偷偷拿來使用，讓女方頓時無言。網友也看不下去表示「分手吧」！

原PO在「Zuvio 校園」論壇上表示，和男友同住在一間小套房，雖然男友沒有打工，開銷都和家人拿錢，所以當初也說好房租等費用都「AA制」一人各付一半。不過近日原PO卻發現錢包常常莫名少錢，掉錢的速度不可思議。原PO起初也不願相信是男友拿的，但是有一晚她在睡前才確認有2000元，隔天卻只剩1000元，然而男友也死口否認。

這一次，她照樣確認好金額，拍完照才入睡，隔天男友起床時便偷偷注意男友舉動，沒想到真的目睹到對方在翻她包包。在男友拿出500元的瞬間，原PO也大喊「為什麼拿我的錢？」對方才解釋，最近家裡沒給他錢，導致他也沒錢吃飯，並表示「之後會還」。但原PO覺得彼此感情已出現裂縫，不知如何是好。

貼文一出，網友認真建議原PO要嚴肅看待這件事情，對於男友偷竊行為，最好分手，不要再一起住，改自己租房。網表示「我也會建議說掰掰，這種事情其實跟妳好好討論就好了，何必偷偷摸摸的還真的用偷的」、「這樣的偷竊行為基本上改不掉，嘴巴說會改，實際上一直持續偷」、「手腳不乾淨的話還是盡早離開比較好，今天只是拿妳的錢，明天說不定跑去拿別人的了」、「分手吧，不要以為這只是小事」。

(中時新聞網)