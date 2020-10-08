不少人抱怨屬虎禁忌多，更有傳屬虎的人不能進入新娘房。前美女主播蕭彤雯近日就在節目中分享一位「屬虎伴娘」進入新娘房的真實故事，驚人結局更是讓主持人鄭弘儀也忍不住驚呼出聲。

蕭彤雯透露自己也是屬虎，所以小時候還真的沒當過花童。而擔任過多場婚禮主持的她，曾好奇問過一位老師：「都說屬虎的不能進新娘房等等，這到底是不是真的？」

於是老師就跟蕭彤雯分享親眼目睹的案例，有一位新娘比較不信這些民俗之事，長輩也覺得沒有關係，因此新娘在結婚當天邀請了一位她最好的屬虎閨蜜擔任伴娘。想不到就在伴娘進新娘房，幫忙新娘整理衣物時，新娘手上戴著婆婆送的玉鐲子竟突然間碎成兩半，掉在地下，傻眼結果令鄭弘儀也忍不住當場驚呼出聲。

為什麼會這樣呢？蕭彤雯轉述這位老師的說法，不是屬虎的有什麼不好，有種說法是屬虎的人比較霸氣，還很有福氣，但結婚這天是新娘最大、新娘最有福，若是有一個比新娘更有福氣的人來，則是會吸走新娘福氣，所以玉鐲其實是在保護新娘，不要讓新娘福氣被屬虎的人吸走才會碎成兩半。

(中時新聞網)