新任高雄市長陳其邁7日首次施政報告，藍營議員也摩拳擦掌，以「美豬」為核心議題質詢，國民黨議員陳美雅也針對陳其邁昔日反美豬時曾說「瘦肉精豬肉進口那天，就是總統下台之時」，質疑立場不一，未料陳其邁竟回「我指的是馬英九」，也讓網友怒批「真的不演了」。

陳其邁首次施政報告，藍營火力全開，陳美雅質疑過往陳其邁高呼瘦肉精入台就是總統下台時刻，陳其邁對此則回「我說的總統下台是指馬英九」，陳其邁反駁，如今時空背景不同，民進黨都有做好配套措施，且台灣豬肉也能出口了。

藍營議員持續攻擊美豬議題，陳若翠直問陳其邁「會不會讓市民吃到瘦肉精豬肉」，陳其邁對此四兩撥千斤稱「那是市民的選擇」，他個人喜歡吃台灣豬肉。

新聞片段傳至PTT八卦版後，鄉民也紛紛痛批：「不就雙標麻」、「真的不演了」、「顏色對了什麼都對了」、「我就雙標，你想怎樣」、「哈哈哈，這理由我服了」、「完美演譯雙標」、「自信點說我就是雙標啊，不爽來選舉啊，4%就會哭了」、「要不要順便加一句不然你要投國民黨」。

(中時新聞網)