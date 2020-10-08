國軍整軍備戰是靠打鼓嗎?一則軍方內部的通知，要求各旅級單位成立戰鼓隊，並且有多達30萬元的支援經費。對此許多基層士兵感到大惑不解，難道是敲鼓來嚇退老共嗎?

這則流傳的訊息寫著「司令指示，戰鼓隊對單位士氣提升與展現甚有助，鼓勵各旅(指揮部)、級成立，並妥予規劃預算，各單位務據予策劃，已有者、持續精進(含設備)，尚未成立者，即行規劃設立戰鼓隊(社)！」

不少軍事從業人員感嘆，怎麼我們軍方高層指揮部，與基層所思考的角度如此不同？軍事作者趙武靈在個人臉書上生氣的表示，在百姓與第一線士官兵擔心兩岸局勢緊張，可能台海發生戰爭之際，國軍上層只在思考帽簷綴飾怎樣更華俏、打鼓隊能否在每個旅都有建置，這和我們的戰備、台灣的安全倒底有什麼關係?

這些戰鼓隊又是什麼用途呢？在古代通訊不發達，行軍布陣確實需要用鼓聲來指揮，鼓聲來指揮各船隊如何前進、後退、迂迴、包抄等戰術，才有「擊鼓進軍，鳴金收兵」的俗諺。然而如今的戰場環境早已改變，砲火聲比鼓聲強大的多，敲鼓根本就聽不到，況且現今作戰都是力求隱蔽，鼓聲一出，只是告訴敵方自己的位置，無異於插標賣首。

那麼戰鼓隊顯然是為了表演，請問是給誰看呢？像是雙十國慶這樣的場合是會有一些才藝演出，也許是在這段時間與民同樂，但是我們早已有專門用於表演的國軍文藝工作隊，何必每個旅都要成立，他們又有多少表演機會，實在令人費解。

趙武靈在幾天後又加碼爆料「『聽說』某些單位中止『室內近戰』訓練，把人力往『戰鼓隊』挪用」，顯然為了訓練打鼓，有一些軍方單位已經不得不排擠到原本的戰備訓練，他譏諷的說「一時打鼓一時爽，一直打鼓一直爽，戰爭本是修羅場，打鼓打成火葬場！」

(中時新聞網)