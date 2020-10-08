王寶兒／台北報導

毒品危害校園狀況日趨嚴重，紙風車劇團自101年起啟動青少年反毒戲劇工程，透過戲劇，在學子心中扎根反毒觀念。7日於新竹縣竹北國中舉行「拯救浮士德2020反毒宣誓」記者會，也是教育部今年度補助紙風車青少年反毒戲劇工程的新竹第一場演出。

紙風車文教基金會董事李遠（小野）表示，全世界毒品案氾濫問題難以解決，很難得台灣政府動用這麼多的力量來反毒，「現今染毒的平均年齡已下修至12歲，所以勢必要在國中時期給青少年有機會接觸反毒知識並認知染毒的嚴重性，我們有決心可以走完青少年反毒戲劇工程。」

紙風車青少年反毒戲劇工程目標為走遍全台958所國中演出，將反毒理念傳遞至校園。在民間捐款及公部門支持下，已至687所國中演出，完成率72％，觀賞後的學生問券滿意度達99％。劇團本預計今年持續演出腳步，能達到完成率80％，卻因為新冠肺炎疫情、工作室遭逢大火，讓反毒腳步一度落後。

紙風車劇團表示，大火燒毀了紙風車劇團28年累積的布景道具，其中更包含2套青少年反毒戲劇工程的布景以及大型魔鬼道具。有鑒於暑假是青少年接觸毒品高風險期，開學後更不能再拖延，紙風車即便貸款也要把布景道具盡速做回來，為的就是9月份新學期開始，反毒宣導能夠再度重啟。

新竹縣政府秘書長陳季媛表示，對於毒品危害新竹縣政府也不敢鬆懈，「很感謝教育部及紙風車文教基金會將反毒帶進新竹縣，來防範毒品對學子們的重大影響，更感謝今年在新竹縣有8場演出，希望同學們加強對反毒的認知。」

教育部學生事務及特殊教育司司長鄭乃文表示，紙風車反毒演出耗時8年尚有近300所學校學生尚未接觸反毒戲劇，「可見宣導的速度不及學生成長的速度，但毒品的危害卻不會等人，我們和其他政府單位勢必會加緊腳步，努力將毒品逐出校園。」

法務部保護司副司長林嚞慧表示，現今毒品為了躲避查緝並吸引純真青少年接觸，已出現各式各樣的新興毒品偽裝成如咖啡即溶包、糖果等容易讓青少年難以辨識，「民國101年因新興毒品死亡的人數為10人，至106年已增加十倍，今年截至七月更達1143人。反毒刻不容緩，政府強力查緝佐以多元方式宣導，教育部、法務部、衛福部偕同地方政府推動反毒工作至社區與校園，希望將毒品相關知識散播出去，攜手打造無毒家園。」

(中時 )