氣候變遷是企業永續經營共同面對的問題；國泰金控舉行「全面啟動愛地球新泰度」記者會，除了各子公司發表近年減碳成果、邀集客戶成為「減碳愛地球」的一份子外，國泰金控也宣示10年目標，將於2026年前每年減碳1％至2％，10年減少碳吸附量，相當於可以拯救15座大安森林公園(每座390公噸)。

國泰因應氣候變遷議題態度愈來愈鮮明，從落實本業投資、放貸「責任投資」行為，現在更擴及產品、服務面，用減碳保單、制定產險業碳足跡產品類別規則，用智慧電表管理各分行用電量，全面啟動「愛地球新『泰』度」。

環保署管制考核及糾紛處理處副處長羅仁鈞應邀出席，表示國泰積極落實減碳，讓綠色的國泰樹，更多一層意義「環保的象徵」。

國泰人壽自2012年啟動無紙化服務，業務員透過平板，除提升效率，更大幅減少紙張用量。透過ISO 14067碳足跡驗證，每張保單從製作、營運服務，到廢棄階段產生3.37公斤碳排放量，相較3年前減少超過5000公噸，相當於種下40萬棵樹的碳吸附量，獲得保險業第一張且唯一環保署減碳標籤，每張保單也認證為「綠色商品」。同時，與環保署聯名製作「保險碳足跡宣導動畫」 ，用淺顯易懂生活經驗科普生活中的低碳選擇。

國泰人壽副總經理宮篤志表示，這個成果首先要感謝近800萬保戶的支持與信任，願意選擇電子保單並透過行動裝置，完成投保、契約變更、理賠等服務，與國泰人壽一起減碳，我們的保險不只保人，也保地球。

企業減碳如同一個人減重，必須先量體重，才能設定目標；減碳也是一樣的道理，須先計算產品碳足跡找出其生命週期中能資源耗用量較大的碳排熱點，進而著手進行減碳。

有鑑於此，國泰產險領先業界制定「碳足跡產品類別規則」（Product Category Rules，簡稱PCR），通過環保署核准，未來產險同業都將採用此一規則，科學化進行減碳。

國泰產險資深副總許嘉元表示，透過碳足跡盤查，國泰產險計算出2018年每件財產保險服務1.8公斤CO2e，以此申請成為首家完成環保署「碳標籤」的產險公司，並持續進行減碳作業，進一步取得減碳標籤。

國泰世華銀行在2013年開金融業先例推出首間太陽能分行，接軌國際標準全面導入「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001 能源管理系統」，大力推動環境永續外，目前也完成「分行能源管理系統」開發計畫，預計今年年底全台165家分行完成總電表和空調智慧用電建置，透過「智慧電表」和「可視化大數據分析」，制定EUI（建築耗能）或EPUI（人均用電）改善目標，促進用電效能最佳化。

國泰世華銀行副總經理王志峰表示，做為全台分行數最多的民營銀行，啟用後每年約可節約逾1成的電費，將逐步為分行汰換老舊空調設備，讓節能減碳真正成為日常營運的一部分，落實永續經營長遠目標。

(中時 )