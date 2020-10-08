國民黨立院黨團6日在院會中，以臨時提案方式，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，獲朝野一致通過。對於為何會提此案，外媒取得幾位學者分析，直指此舉應是黨主席江啟臣為了嘗試掙脫困境的精算之策，看北京以及馬英九如何回應」。

據英國媒體《BBC》報導，自從前高雄市長韓國瑜在2020總統選舉敗選後，江啟臣上任就對全黨的兩岸論述做出調整，包括與中國大陸之間交流為前提的「九二共識」等，前黨主席洪秀柱、馬英九等人就曾對此有過不少意見，使江啟臣進退兩難。

對於國民黨拋「台美復交」，政大東亞所名譽教授丁樹範認為，此次國民黨提案，並不是要和大陸疏離，而是為了自救。

報導也引述，東海大學政治系教授沈有忠分析，「現在台灣沒有人不希望與美國建交，多數人也希望兩岸若爆發軍事衝突，美國會出兵協助台灣，這是台灣社會高度的共識。原因在於，黨內一些以前總統馬英九為首的疑美派立委，曾對江啟臣的親美路線提出過數次質疑或批評，因此，這項決議案，應該是江啟臣對內要挽救他黨內支持度危險探底的方式，並希望用民意支持，來穩住明年國民黨主席改選，其黨主席之位。

但對於台美是否可能建、復交？外交部長吳釗燮9月接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，「台灣目前無意與美國建立正式外交關係，但仍希望進一步加強美台關係。兩岸若開戰，台灣不會依靠美國干預，臺灣的防禦，是我們自己應承擔的風險與責任，未來將加強對任何情況的準備」。

(中時新聞網)