美國即將到來的總統大選引發全球關注，而近日川普傳出確診新冠肺炎的消息，為整場大選投下震撼彈，目前各式民調中，多個民調皆由拜登領先。東吳大學政治學系教授劉必榮分析，川普仍有翻盤的可能，並給出兩個關鍵：一是身體狀況，二是經濟指數。

據美國有線電視新聞網與獨立研究機構SSRS的民調指出，川普民調不僅仍落後民主黨候選人拜登16個百分點，更讓川普陣營更頭痛的是，有9成的選民已經下定決心要投給誰，僅有8%的選民稱可能改變心意、1%選民稱對兩位候選人無特定偏好。

《中評社》報導，劉必榮表示，美國大選情是仍舊撲朔迷離，現在也還不能斷言誰會勝選，雖然川普民調仍落後拜登，但也還有翻盤的可能。

接著，劉必榮指出，有兩個重要因素將會影響川普未來選情的走向，一是他染疫後的身體狀況，因為選戰仍在繼續，他需要親自上陣造勢和募款帶動人氣，且若病情拖延，他在防疫上的問題又會被拿出來攻擊；二是美國的經濟指數，對於一直主打經濟牌的川普而言，若美國經濟仍沒有起色，反而會引起美國民眾質疑他的經濟政策。

(中時新聞網)