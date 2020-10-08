館長陳之漢8月28日凌晨2時遭槍擊，23歲劉姓嫌犯犯案後攜槍到派出所投案，新北市警察局組成專案小組調查，7日案情出現重大突破，警方查出竹聯幫和堂大哥施俊吉涉嫌在館長遭槍擊前曾到現場勘查地形，新北市刑大已將施嫌帶回偵訊，目前仍在偵訊中。

據悉，施嫌曾於2013年涉及立法院周圍的槍擊案，當時負責勘查地形。館長中槍後警方除了加派警力保護館長外亦組成專案小組擴大偵辦，從館長的生意、交友等逐一清查。

專案小組發現，館長遭槍擊前，施嫌曾現身林口健身房附近觀察環境，循線將施嫌帶回偵訊，7日晚間偵訊至深夜仍未結束，此外，警方亦鎖定其他相關涉案人，正逐一帶回釐清中。

劉嫌犯案後，攜槍到派出所投案，但劉嫌無業卻請來曾任法官、檢察官等要職的律師郭力菁，讓警方認為案情並不單純，由於郭不滿可能因此影響到自己的名聲，目前已經放棄擔任辯護律師，改由伯衡法律事務所改派其他律師接手。

(中時 )