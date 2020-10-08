美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普，許多支持者都相當振奮。政治大學國際關係中心研究員嚴震生分析，若拜登能夠拿下佛羅里達、亞利桑那和北拿羅來納這3個州，就能大勝川普。

據美媒CNBC報導，該公司與Change Research合作進行的最新民調結果顯示，拜登在美國6個主要搖擺州均領先川普；而美國有線電視新聞網與獨立研究機構SSRS的民調更指出，川普在全美的民調仍落後拜登16個百分點。

根據《中評社》報導，嚴震生表示，「拜登很穩，未來只要不出錯就可以」，他還認為，目前拜登的選情走向，差別就只是大勝或是小勝，而若能夠拿下佛羅里達州、亞利桑那州和北卡羅萊納州，那拜登就是大勝。同時，他也指出，民主黨這次會大力催票，因為有2016年希拉蕊的例子最為前車之鑑。

此外，CNN報導拜登民調大幅領先川普，也引起台灣網友熱議，有些網友也看好拜登，「拜登穩了」、「穩了！我拜威武」、「決定州是賓州。佛州只是有機會讓拜登在選舉當晚就確定獲勝而已。理論上來說沒有任何川普輸佛州還可以贏的可能」。

(中時新聞網)