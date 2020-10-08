美國將在11月舉行總統大選，隨著時間進入倒數20多天，也讓兩岸官方、民間無不緊盯選情。前陸委會副主委黃介正認為，美國的十月驚奇大概就是川普確診，但更令他擔心的，卻是「台海可能會有十年隱患」，且美國正在下一盤大棋。

美國總統川普。(圖/美聯社)

據美國有線電視新聞網CNN與獨立研究機構SSRS的民調指出，川普民調不僅仍落後民主黨候選人拜登16個百分點，且民調顯示將近有9成的選民已經下定決心要投給誰，僅有8%的選民稱可能改變心意、1%選民稱對兩位候選人無特定偏好，換句話說，當前選情大局已定，川普要扳回差距的可能微乎其微。

除此之外，據美媒「CNBC」報導，該公司與Change Research合作進行的最新民調結果顯示，在「美國6個主要搖擺州」佛羅里達州、賓州等，拜登獲得了超過50％的支持率，而這些州對川普支持率為45%。

現任淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正，近日接受港媒《中評社》專訪，對於美國是否可能出現10月驚奇？他表示，選前驚奇大概就是「川普確診」，因為，現在要影響美國選舉可能需要一個不預期的事件，還要能激發美國人民的同仇敵慨，必須是時間短、效率高的東西。但美國沒有周子瑜、走路工，「兩顆子彈」也不一定跟中國大陸有關，若沒有突發意外，可能就等美國選舉完看結果了。

但相較於美國總統大選，黃介正坦言，他更擔心「台海十年隱患」，且台灣真正挑戰不是這有一個月，對於「台海十年隱患」意指什麼？他解釋，美國強迫台灣接受美國政策，這對台灣的隱患更大，因為這將對兩岸關係在未來重新建立互信上，更不容易處理。

至於美國有學界、國防人士分析，兩岸可能在美國總統大選後的交接期間爆發衝突，甚至也可能在競選前，黃介正認為，除非採到中國大陸「台獨底線」，否則依大陸的國家發展時間表來看，將來「十四五計畫」、「兩個百年」等目標和處理諸多問題上，兩岸問題並非優先處理的方向。

對於美國選後是否可能調整「一中政策」？黃介正分析，美國現在在下另外一盤棋，就是「重返亞太再平衡」，拉上蒙古、日、韓、台灣、越南、緬甸，及擴大「中印衝突」，等於對「中國產生包圍圈」，而這趨勢並不會因選舉改變，而是會持續的政策路線。

(中時新聞網)