新加坡的社群頻道，日前流傳1部兒子賞媽媽連環5巴掌的影片。此片一出立即引起眾多網友憤怒，高達1643位的網友紛紛留言表示，這名屁孩已經是國中生，怎麼可以賞自己的親生母親巴掌，讓多數網友難以置信。

新加坡日前臉書流傳1部媽媽慘遭屁孩兒子賞5巴掌的不肖子惡行影片。(臉書 SG KAISU STUFF)

這名屁孩賞完媽媽5巴掌，還以下犯上的用手指著媽媽破口大罵。(臉書 SG KAISU STUFF)

據了解，屁孩會對媽媽施展連環5巴掌，主要原因是屁孩向媽媽討取零用錢，媽媽不願意給，屁孩立即借題發揮，在媽媽坐在地板上組裝櫃子時，走向前暴打媽媽一頓。然而，令多數網友相當不解，為何媽媽要甘願這樣被兒子狂打，而非強勢的告訴兒子對與錯呢？目前警方已經著手進行調查。

這名屁孩就讀新加坡全國排名第67名的芽籠循道衛理中學，此所學校主要的指導方針是以新加坡劍橋GCE考試為主，校內也有提供四年制快速課程和普通課程。然而，良好完整課程的知名中學，卻有學生竟只是因為跟媽媽拿不到零用錢，直接先給媽媽來個巴頭，隨後賞給媽媽5連環巴掌擊，還用手指頭指向媽媽破口大罵。從影片可看出，這位媽媽徹底崩潰落淚，也萬萬沒想到，自己竟撫養出這麼1個沒家教的小孩。

此影片PO文，立即引起1643位網友憤怒留言。網友紛紛回應，「為這位孩子祈禱，希望他能趕快悔改」、「希望學校能以此做為教材，來教導現今學生要品行，男孩的行為在社會中，也是無法被接受的」；也有網友反應，是否這位媽媽的教育方式出了問題？「男孩的成長有些怪怪的」、「是否意味著媽媽的錯？」、「媽媽應該要對男孩的結果負責，媽媽也不該允許男孩這樣對自己說話」。

網友也針對這個屁孩國中生大罵，「真是怪獸，爸媽應該都要被尊敬愛護的」、「不知道影片是否為真，但媽媽不應該被兒子這樣對待」、「家裡的爸爸在哪裡，我們從來沒打過媽媽」、「我覺得兒子是學爸爸的樣子對待媽媽」、「根本被寵壞了」、「媽媽也沒用了，為何要讓兒子虐待她」。

(中時新聞網)