美國總統川普的醫師今天表示，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的川普已24小時無症狀、4天沒發燒。
法新社報導，川普的醫師康利（Sean Conley）在簡報最新情形時並提到：「總統今天上午說『我感覺很好』。」
川普上週被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，2日晚間被送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。但他5日傍晚已回到白宮。
康利在聲明中說：「他（川普）的體檢和生命徵狀，包括血氧濃度和呼吸速率都維持穩定，落在正常範圍內。」
「現在他已超過4天沒發燒、逾24小時沒症狀，自最初住院以來，他不需要也沒接受任何輔助供氧。」
川普已誓言短時間內就會回歸競選活動，並打算參加15日在邁阿密和民主黨對手拜登（Joe Biden）的第2場總統辯論。（譯者：楊昭彥）1091008
(中央社)
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