大陸「十一」假期前7天，到鄂旅遊人數持續增長，根據新華社報導引述湖北省文化和旅遊廳面指出，從10月1日至7日的7天假期當中，湖北30家重點景區累計接待遊客207.11萬人次，而在大陸各省市景區預約人數排名中，湖北位列第四。

湖北省文化和旅遊廳的統計數據顯示，1日至7日，除湖北省納入全省假日旅遊監測的30家重點景區累計接待遊客207.11萬人次，實現旅遊綜合收入2.05億元（人民幣，下同）。經抽樣調查數據初步估算，預計今年「十一」假期湖北將接待遊客4805.43萬人次，實現旅遊收入323.2億元，分別恢復到去年同期的76.04％和67.06％。

同時，根據攜程門票平台發佈的「2020十一景區門票線上預訂報告」顯示，假期前4天，在大陸國內省市景區預約人數排名中，湖北位列第四，其中黃鶴樓、武漢海昌極地海洋公園等成為武漢熱門景點。

另據了解，湖北各地也推出19個特色夜遊項目，日均接待夜場遊客26多萬人次，也讓「夜經濟」成為此次假期的湖北旅遊市場新亮點。

(旺報 )