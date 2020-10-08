大陸在「十一」黃金周假期結束後，大陸A股也將迎來2273億元（人民幣，下同）的限售股解禁，其中光是單家解禁市值超過百億元規模的就有5檔。整體依據根據最新資料顯示，10月將有115檔個股面臨解禁，按照最新收盤價計算，解禁市值總計高達2273.45億元。

據《21世紀經濟報導》指出，從行業分佈來看，10月面臨解禁的這些個股當中，屬於醫藥生物、電腦、化工、機械設備行業的股數均超過10檔。其中醫藥生物行業有12檔個股面臨解禁、數量最多，解禁市值合計302.15億元；而金融行業有5檔股面臨解禁，但解禁市值規模最大，高達403.9億元。

具體到個股來看，10月5檔解禁市值超過百億元的分別是渝農商行、財通證券、合盛矽業、寶豐能源和橫店影視，更以渝農商行的解禁市值最高到達到226.67億元，10月底將有45.42億限售股上市流通，其解禁股類型為首發原股東限售股份。

除了解禁市值規模外，解禁比例大小同樣會對股價造成影響。數據顯示10月有58檔個股的解禁比例超過10％，其中有23檔解禁比例甚至超過50％。

(旺報 )