鈊象（3293）7日公告9月營收達7.6億元，月增3.5％、年增53.6％，再寫單月歷史新高紀錄，且是連續三個月站穩七億元大關，表現亮眼。鈊象主要營運動能主要來自旗下六款網路遊戲營運穩定成長，再加上攻進美國線上博弈遊戲市場，帶動今年業績不斷創高，法人表示，看好鈊象基本面穩健，對全年營運表現樂觀看待。

鈊象前9個月營收達61億元，年增68.8％，寫下歷年同期新高。累計今年前8個月稅前盈餘26.27億元，每股稅前盈餘37.28元，再創歷史新高。

然而鈊象股價自9月2日的995元高點一路走低，至7日收盤789元，單月跌幅約2成，主要是因上（8）月營收呈現月減，未達市場預期，且投信持續賣出所致。

不過法人表示，鈊象旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》營運穩健，加上近期再獲美國線上博弈遊戲授權新動能，主要營收來源為授權金以及服務費用，長期來說仍看好其營運動能。

據悉，目前美國共4州開放線上博弈遊戲，包括紐澤西、德拉瓦、賓州、西維吉尼亞州，市場預期密西根州有望於今年底開放，對鈊象來說將是潛在的發展空間。

(工商 )